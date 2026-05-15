S&P il rating dell' Italia resta BBB+ con outlook positivo
Il rating dell'Italia resta confermato a "BBB+A-2" con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle dell'agenzia di rating internazionale S&P. A gennaio l’agenzia aveva mantenuto invariato il giudizio a BBB+ e migliorato l’outlook a positivo, confermando la valutazione di ottobre e aprile 2025, quando il merito di credito del Paese era stato alzato dal precedente livello BBB. La decisione arriva al termine di una giornata nella quale i conti pubblici sono stati al centro dell'attenzione. La guerra in Iran e la chiusura di Hormuz hanno avuto un impatto sui prezzi energetici e l'obiettivo del governo rimane quello di aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'attuale fase. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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S&P conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook positivo. E' quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia #ANSA facebook
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