S&P il rating dell' Italia resta BBB+ con outlook positivo

Il rating dell'Italia resta confermato a "BBB+A-2" con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle dell'agenzia di rating internazionale S&P. A gennaio l’agenzia aveva mantenuto invariato il giudizio a BBB+ e migliorato l’outlook a positivo, confermando la valutazione di ottobre e aprile 2025, quando il merito di credito del Paese era stato alzato dal precedente livello BBB. La decisione arriva al termine di una giornata nella quale i conti pubblici sono stati al centro dell'attenzione. La guerra in Iran e la chiusura di Hormuz hanno avuto un impatto sui prezzi energetici e l'obiettivo del governo rimane quello di aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'attuale fase. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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