Orietta Berti ha parlato dell’eredità destinata ai figli Otis e Omar durante un’intervista a La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. La cantante ha affrontato il tema con trasparenza, senza entrare in dettagli specifici sui valori economici. La discussione si è concentrata sulla questione generale dell’eredità, senza menzionare cifre o particolari patrimoniali. La Berti ha condiviso il suo punto di vista senza approfondimenti su aspetti finanziari.

Orietta Berti, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha affrontato il tema dell’eredità con schiettezza. E la risposta, per chi si aspettava cifre a parecchi zeri, è stata una doccia fredda: “I miei figli avranno poco da ereditare: avranno le camicie da notte e i miei abiti”. La Berti, con una carriera alle spalle che ha attraversato mezzo secolo di musica, ha spiegato che gran parte di quello che ha guadagnato lo ha reinvestito direttamente nel proprio lavoro. E ai figli, piuttosto che un conto in banca gonfio, preferisce lasciare l’esempio. Orietta Berti, l’eredità ai figli Omar e Otis. A scorrere i numeri della sua carriera, verrebbe da pensare il contrario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Orietta Berti, quanto vale l’eredità che andrà ai figli Otis e Omar

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Orietta Berti parla dell’eredità ai figli Omar e Otis: “Riceveranno poco, ho reinvestito tutto nella mia carriera”Orietta Berti ha spiegato che i figli Omar e Otis riceveranno poco patrimonio perché ha reinvestito tutto nella sua carriera musicale.

Orietta Berti: sapete cosa fanno nella vita il marito Osvaldo e i figli Omar e Otis? Tutto sulla sua splendida famigliaOrietta Berti, cantante e volto noto del panorama musicale italiano, è anche madre e moglie.

Argomenti più discussi: Orietta Berti, sono regina dei tormentoni da sempre, ma oggi siamo troppi; Orietta Berti: A 83 anni non mi ritiro. Farò come Ornella Vanoni, vado avanti finché starò in piedi. Faccio così tanta tv proprio per poter fare ancora più concerti; Orietta Berti a ruota libera: Lavoro con l'intelligenza artificiale. I miei figli? Ho sensi di colpa, sono cresciuti con le nonne. Odio i matrimoni ma a quello di Otis ci devo andare per forza; Orietta Berti: Non mi ritiro, voglio fare come Ornella Vanoni.

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