Orietta Berti ha spiegato che i figli Omar e Otis riceveranno poco patrimonio perché ha reinvestito tutto nella sua carriera musicale. La cantante ha parlato di questa decisione durante una trasmissione televisiva, affermando di aver scelto di destinare le risorse principalmente al proprio lavoro anziché all’eredità. Non ha fornito dettagli specifici sulle cifre o sulla quantità di beni che lascerà, concentrandosi invece sulla motivazione di questa scelta.

Orietta Berti si racconta a cuore aperto durante la trasmissione televisiva La Volta Buona. La cantante spiega perché i figli Omar e Otis erediteranno poco del suo patrimonio. Nell’intervista emergono anche riflessioni personali sulla famiglia, sul rapporto con i figli e sui sacrifici fatti per il lavoro. Orietta Berti e l’eredità ai figli: una scelta legata alla sua carriera. La cantante Orietta Berti ha affrontato con grande sincerità un tema che spesso coinvolge molte famiglie: l’eredità da lasciare ai figli. Ospite della trasmissione televisiva La Volta Buona, l’artista emiliana ha spiegato che i suoi figli, Omar e Otis, non riceveranno un patrimonio particolarmente consistente. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Orietta Berti parla dell’eredità ai figli Omar e Otis: “Riceveranno poco, ho reinvestito tutto nella mia carriera”

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ORIETTA BERTI SCONVOLGE TUTTI: DECISIONE CLAMOROSA SULLEREDITÀ AI FIGLI

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