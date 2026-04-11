Orietta Berti, cantante e volto noto del panorama musicale italiano, è anche madre e moglie. Il marito si chiama Osvaldo, mentre i figli sono Omar e Otis. La famiglia dell’artista risiede a Reggio Emilia, dove vissuto quotidiano e relazioni familiari sono spesso al centro dell’attenzione. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla propria vita privata in diverse interviste, mantenendo però riservatezza su aspetti specifici.

Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – Mille volte Orietta. Se per molti è una delle Signore del pop nazionale, una sorta di monumento al bel canto tricolore, per le nuove generazioni è la cantante iconica di " Mille ", colei che ha cantato con Fedez, Rovazzi, Achille Lauro, Ell Raton, Fiorello e i Fuckyourclique. Già, perché Orietta Galimberti, in arte Berti, da Cavriago, dal 2022 Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (onorificenza conferitale a Reggio Emilia, la sua città, ndr), in oltre 60 anni di carriera ha sempre sfidato se stessa, attraversando stili e mode, trasformandosi in opinionista, conduttrice TV, chef, attrice e scrittrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orietta Berti: sapete cosa fanno nella vita il marito Osvaldo e i figli Omar e Otis? Tutto sulla sua splendida famiglia

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Chi è il marito di Sophia Loren, Carlo Ponti e padre dei figli Carlo Ponti Jr. e Edoardo (e cosa fanno nella vita)Sophia Loren è stata sposata con il produttore cinematografico Carlo Ponti (deceduto nel 2007), dal quale ha avuto due figli: Carlo Ponti Jr.

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Orietta Berti, lite in diretta con Fabio Rovazzi: «Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi. Avevi degli obblighi». Cosa è successo«Quando torni facciamo i conti». Così Orietta Berti avvertiva Fabio Rovazzi durante la sua ultima chiamata nella puntata di Pulp Podcast. E così è stato. La vera resa dei conti tra i due cantanti - ... ilgazzettino.it

Viva l’erbazzone Viva Orietta Berti Viva l’Emilia-Romagna Lunedì prossimo al Vinitaly, presso il padiglione della regione, assieme al Commissario Europeo all’agricoltura Hansen, celebreremo l’erbazzone, quale 45esimo prodotto IGP e DOP che fanno de - facebook.com facebook

Orietta Berti ospite della quarta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 11 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com