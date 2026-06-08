Orietta Berti a ruota libera | Lavoro con l' intelligenza artificiale I miei figli? Ho sensi di colpa sono cresciuti con le nonne Odio i matrimoni ma a quello di Otis ci devo andare per forza

Orietta Berti ha dichiarato di lavorare con l'intelligenza artificiale. Ha anche detto di provare sensi di colpa perché i suoi figli sono cresciuti con le nonne. Ha affermato di odiare i matrimoni, ma di dover partecipare a quello di Otis. A 83 anni, continua ad essere presente nel mondo dello spettacolo, mantenendo un rapporto diretto e spontaneo con il pubblico di tutte le età.

Un ciclone di 83 anni. Orietta Berti ormai, da molto tempo, non è più la cantante melodica che ha conosciuto il massimo successo nei lontani anni ’60, è un personaggio amato trasversalmente da tutte le generazioni, grazie alla sua capacità di reinventarsi ma soprattutto grazie al suo approccio. 🔗 Leggi su Today.it

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Orietta Berti Sono sola e non sono protetta Sanremo 2021 Non volevo andarci

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“Avevo tutto quello che potessi desiderare, ma sperperavo denaro e facevo uso di sostanze per spegnere i sensi di colpa. I miei vizi un modo per rimandare l’inevitabile”: parla Claudio AmendolaClaudio Amendola ha raccontato di aver vissuto momenti in cui possedeva tutto ciò che desiderava, ma aveva problemi con il denaro e l’uso di sostanze.

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