Orietta Berti a ruota libera | Lavoro con l' intelligenza artificiale I miei figli? Ho sensi di colpa sono cresciuti con le nonne Odio i matrimoni ma a quello di Otis ci devo andare per forza

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Orietta Berti ha dichiarato di lavorare con l'intelligenza artificiale. Ha anche detto di provare sensi di colpa perché i suoi figli sono cresciuti con le nonne. Ha affermato di odiare i matrimoni, ma di dover partecipare a quello di Otis. A 83 anni, continua ad essere presente nel mondo dello spettacolo, mantenendo un rapporto diretto e spontaneo con il pubblico di tutte le età.

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Un ciclone di 83 anni. Orietta Berti ormai, da molto tempo, non è più la cantante melodica che ha conosciuto il massimo successo nei lontani anni ’60, è un personaggio amato trasversalmente da tutte le generazioni, grazie alla sua capacità di reinventarsi ma soprattutto grazie al suo approccio. 🔗 Leggi su Today.it

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