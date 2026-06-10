Nella vita di ogni artista c’è una persona che è sempre stata il porto sicuro da cui tornare. Per Orietta Berti, quel qualcuno si chiama Osvaldo Paterlini, il compagno di una vita e, per molti anni, anche la presenza silenziosa dietro la sua carriera: l’uomo che l’ha accompagnata nei viaggi, nelle scelte professionali e nella quotidianità. Quasi sessant’anni insieme, due figli, una carriera costruita a quattro mani e un amore che ha attraversato i decenni senza mai perdere la sua bellezza. Chi è e cosa fa Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti. Di mestiere, prima di dedicarsi interamente alla carriera della moglie, Osvaldo faceva il rappresentante per una ditta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Orietta Berti, chi è suo marito Osvaldo e cosa fa

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Orietta Berti: Il Suo Fioretto Sorprendente

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Orietta Berti: sapete cosa fanno nella vita il marito Osvaldo e i figli Omar e Otis? Tutto sulla sua splendida famigliaOrietta Berti, cantante e volto noto del panorama musicale italiano, è anche madre e moglie.

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Temi più discussi: Orietta Berti a ruota libera: Lavoro con l'intelligenza artificiale. I miei figli? Ho sensi di colpa, sono cresciuti con le nonne. Odio i matrimoni ma a quello di Otis ci devo andare per forza; Orietta Berti, sono regina dei tormentoni da sempre, ma oggi siamo troppi; Orietta Berti, il nido d'amore con Osvaldo in Emilia: la villa con giardino incantato, la collezione di bambole in ceramica e i Puffi; L’eredità di Orietta Berti: Ai miei figli lascerò poco, ho investito su me stessa con video e dischi.

Com’è andato il mio compleanno? Ho perso la valigia e non mi sono struccata per tre giorni…. Parola di @OriettaBerti a #LVB x.com

La Volta Buona, Orietta Berti spiazza tutti: Ecco cosa lascerò in eredità ai miei figli...Orietta Berti è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove si è raccontata a cuore aperto, parlando anche dei figli e della loro eredità… Orietta Berti a La Volta Buona: il rapporto con ... notizie.it

Orietta Berti e l'eredità tutta in vestiti ai figli: chi sono Otis e Omar Paterlini, tra cresta da rocker e matrimonio imminenteLa rockstar di Cavriago non ha eredi — almeno non nel senso classico del termine. I miei figli avranno poco da ereditare: avranno le camicie da notte e i miei abiti, ... corriereadriatico.it