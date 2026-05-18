vi dichiaro marito e marito orietta berti celebra il matrimonio dei vip

La cantante ha preso parte come madrina in una cerimonia di nozze tra due uomini, celebrata di recente. Durante l’evento, ha pronunciato le parole “Vi dichiaro marito e marito” davanti agli ospiti presenti. La cerimonia si è svolta in una location pubblica, con una presenza significativa di amici e familiari. La cantante ha condiviso alcune immagini e dettagli dell’evento sui propri canali social, attirando l’attenzione di fan e media.

Orietta Berti ha celebrato il matrimonio di un noto influencer. La cantante è stata la madrina d’eccezione. Orietta Berti ha celebrato il matrimonio di due vip. Una celebrante d’eccezione, simbolo per la comunità LGBTQ+. Le nozze sono state davvero molto romantiche e da favola. Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati, con una cerimonia davvero molto romantica. A celebrare le nozze una madrina d’eccezione, ovvero Orietta Berti. Ferrari, conosciuto sui social come Eni, ha condiviso uno scatto che lo ritrae mano nella mano con il marito Andrea e tra loro, sullo sfondo, si vede una felice Orietta Berti che applaude. Gli sposi hanno ricevuto molti commenti e auguri da parte dei follower, che hanno sempre seguito la loro storia d’amore raccontata sui social. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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