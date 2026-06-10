È stata presentata una richiesta di chiarimenti riguardo alla compatibilità tra il ruolo di consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta e quello di responsabile provinciale del Dipartimento Infrastrutture di un partito politico. La questione riguarda la possibile sovrapposizione di incarichi e le implicazioni di natura etica e istituzionale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici della richiesta o sulle eventuali conseguenze di questa situazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Una richiesta di chiarimento sulla compatibilità istituzionale ed etica tra il ruolo di consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta e quello di responsabile provinciale del Dipartimento Infrastrutture della Lega. A sollevarla è l’associazione civica “Trasparenza e Professioni”, che interviene dopo la recente nomina dell’ingegnere Marco Carozza, eletto nel Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta con la lista “Ingegneri Insieme”, a nuovo referente casertano del dipartimento provinciale del partito guidato da Matteo Salvini. L’associazione precisa di non voler entrare nel merito delle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ordine degli Ingegneri e incarico politico, chiesti chiarimenti sul neo consigliere nominato in commissione Lega

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