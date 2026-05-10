Varese concorso per assistenti | posto fisso in Ordine degli Ingegneri
A Varese è stato indetto un concorso per assistenti presso l’Ordine degli Ingegneri. Per partecipare, è necessario rispettare i requisiti previsti e presentare la candidatura attraverso il portale inPA. La selezione prevede due fasi: una prova scritta e un colloquio orale. La pubblicazione dei bandi e le istruzioni dettagliate sono disponibili online.
? Punti chiave Quali sono i requisiti specifici per candidarsi tramite il portale inPA?. Come funzionerà la selezione tra prove scritte e colloqui orali?. Cosa deve sapere il candidato sulla gestione della contabilità pubblica?. Perché la conoscenza dell'inglese è fondamentale per questo ruolo amministrativo?.? In Breve Scadenza candidature tramite portale inPA fissata per il 17 maggio 2026.. Contributo per la partecipazione alla selezione pari a 10,00 euro.. Prove scritte e orali includono test su inglese e competenze informatiche.. Esame basato su Legge 13951923 e D.P.R. 3282001 sugli Ordini professionali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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