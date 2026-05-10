Varese concorso per assistenti | posto fisso in Ordine degli Ingegneri

A Varese è stato indetto un concorso per assistenti presso l’Ordine degli Ingegneri. Per partecipare, è necessario rispettare i requisiti previsti e presentare la candidatura attraverso il portale inPA. La selezione prevede due fasi: una prova scritta e un colloquio orale. La pubblicazione dei bandi e le istruzioni dettagliate sono disponibili online.

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