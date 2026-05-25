Coco Gauff sta partecipando agli Open di Francia 2026, il secondo Grande Slam di tennis dell’anno. La giocatrice difende il titolo di singolare e sta disputando la competizione sui campi parigini. La finale è stata programmata con orario di inizio confermato e sarà trasmessa in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. Non sono stati riportati commenti o polemiche ufficiali riguardo a questa fase del torneo.

2026-05-25 19:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Coco Gauff sta difendendo i suoi titoli di singolare nel secondo Grande Slam di tennis dell’anno solare agli Open di Francia 2026. Il campione maschile in carica Carlos Alcaraz non potrà rivendicare il terzo titolo consecutivo a causa di un infortunio al polso che impedirà al numero due del mondo di giocare a Wimbledon a giugno e luglio. Ciò significa che Jannik Sinner è il forte favorito per succedere allo spagnolo, dopo aver perso la finale contro l’Alcaraz in cinque set l’anno scorso. Ecco tutti i dettagli chiave per seguire gli Open di Francia 2026, incluso il programma e come guardarli in TV e live streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Open di Francia 2026: date complete del Grande Slam di tennis, programma, orario, canale TV e live streaming online, incluso l’orario di inizio finale confermato

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Alejandro Moro Canas vs Lukas Neumayer Live Score - French Open Men Singles

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