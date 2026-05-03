La Coppa del Mondo 2026 è prevista per iniziare il 11 giugno, con le partite di apertura in diverse città e orari distribuiti in tutti i fusi orari. La fase a gironi si svolgerà dal 11 giugno al 2 luglio, mentre gli ottavi di finale sono programmati dal 5 al 6 luglio. La semifinale si terrà il 15 luglio, con la finale prevista per il 19 luglio nello stesso paese ospitante.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calendario della Coppa del Mondo FIFA 2026 è stato finalmente ufficializzato, creando grande entusiasmo tra i tifosi di tutto il mondo. Il torneo, che avrà come ospitanti Stati Uniti, Canada e Messico, sarà caratterizzato da match storici e sfide emozionanti. Una delle partite più attese è quella di apertura, in cui il Messico affronterà il Sudafrica presso l’iconico Estadio Azteca, un luogo simbolo per la storia del calcio. L’Estadio Azteca, situato nella capitale messicana, è noto per essere uno dei pochi stadi ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo FIFA.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Data e orario d’inizio della Coppa del Mondo 2026 in tutti i fusi orari.

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