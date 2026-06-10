Un influencer, accusato di aver percepito circa 270mila euro in nero e di aver usufruito della Naspi, ha mostrato sui social immagini di cocktail al tramonto, spiagge esclusive e video provocatori. Le foto, pubblicate da Ibiza, ritraggono uno stile di vita lussuoso senza alcuna preoccupazione apparente. La sua presenza online ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni critici e altri che hanno difeso l’immagine di relax e divertimento.

Cocktail al tramonto, spiagge esclusive, smalto bianco e video provocatori pubblicati senza alcun segno di preoccupazione. È la scelta dell’influencer dell’Alto Polesine finita al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Lendinara che, invece di spegnere le polemiche, le ha moltiplicate. Secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, la creator avrebbe incassato oltre 270mila euro attraverso OnlyFans tra il 2021 e il 2023 senza dichiararli al Fisco. Non solo. Gli investigatori contestano anche la percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi per circa 16mila euro nello stesso periodo. Ma mentre l’indagine fa discutere, i suoi profili social raccontano tutt’altra storia: vacanze a Ibiza, locali esclusivi e contenuti che molti utenti hanno interpretato come una risposta indiretta alle polemiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - OnlyFans, 270mila euro in nero e la Naspi: ma da Ibiza l’influencer ostenta il lusso e scatena la rivolta social

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OnlyFans, content creator incassa oltre 270mila euro ma prende la Naspi: denunciata

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Temi più discussi: OnlyFans, incassa 270mila euro ‘in nero’ con contenuti hard. E in più percepisce la disoccupazione; OnlyFans e evasione fiscale: creator di Rovigo non dichiara 270mila euro e incassa la Naspi; Rovigo, influencer di Onlyfans accusata di non aver dichiarato 270 mila euro: prendeva la disoccupazione. Soldi fatti senza foto di me nuda. E non ho evaso così tanto; Rovigo, influencer di OnlyFans evade oltre 270mila euro e percepisce la Naspi: denunciata.

Dalla lotta all’ #evasione dell’agenzia delle Entrate che mette nel mirino 14,5 miliardi per il 2026, alla piccante vicenda dell’ #influencer di Rovigo che ha incassato 270mila euro su #Onlyfans percependo però anche la Naspi. Ascolta qui: shorturl.at/ZYJNV x.com

Rovigo, influencer di OnlyFans evade oltre 270mila euro e percepisce la Naspi: denunciataSecondo quanto emerso dagli accertamenti delle Fiamme Gialle, la giovane avrebbe operato tra il 2021 e il 2023 senza dichiarare i compensi ottenuti dagli abbonamenti sottoscritti dai follower ... rainews.it

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