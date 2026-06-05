Una influencer di Rovigo è stata denunciata dopo aver guadagnato più di 270.000 euro su OnlyFans e aver percepito l’indennità di disoccupazione Naspi. Secondo le indagini, avrebbe nascosto al fisco i ricavi derivanti dalla piattaforma online, non dichiarandoli nelle dichiarazioni dei redditi. La donna avrebbe continuato a ricevere la Naspi mentre otteneva i guadagni online, senza comunicarli alle autorità fiscali. La denuncia è stata presentata dalle forze dell’ordine per frode fiscale e falso.

A Rovigo un'influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270mila euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali., Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120mila euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rovigo, guadagna oltre 270mila euro su OnlyFans ma percepisce la Naspi: influencer denunciata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Dicono che su OnlyFans incassiamo 100mila euro al mese, ma la maggior parte guadagna molto ma molto meno. Io ho smesso di dirlo”: parla Beatrice SegretiBeatrice Segreti, una delle content creator più popolari su OnlyFans, ha recentemente deciso di smettere di parlare pubblicamente delle sue entrate,...

Oltre 270mila euro a stagione, distese di fiori e raccolta diretta: come e quanto si guadagna con i campi di tulipaniUn imprenditore ha iniziato a coltivare tulipani più di quindici anni fa, durante un periodo trascorso negli Stati Uniti, dove collaborava con il...

Si parla di: Da OnlyFans 270mila euro ma intanto prendeva la disoccupazione: maxi stangata per una creator.

Da OnlyFans 270mila euro ma intanto prendeva la disoccupazione: maxi stangata per una creatorIncassava 'in nero' migliaia di euro venendo contenuti per adulti online (evadendo imposte e Iva) e percepiva anche la Naspi. Contestata anche la tassa etica ... today.it

Rovigo, creator di Onlyfan incassa 270mila euro con i video e prende anche la Naspi: rischia fino a 3 anniInfluencer di OnlyFans denunciata a Rovigo: avrebbe nascosto al fisco oltre 270mila euro di guadagni e percepito indebitamente 16mila euro di Naspi ... fanpage.it