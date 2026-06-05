Guadagnava in nero su Onlyfans e percepiva la Naspi | l’influencer denunciata dalla Gdf

Avrebbe incassato in nero oltre 270 mila euro. Percependo intanto anche la Naspi, l’indennità di disoccupazione. La Guardia di Finanza di Lendinara (Rovigo) ha scoperto un’influencer nell’ Alto Polesine, che operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un fatturato non dichiarato per oltre 270 mila euro, proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web. 120 mila euro sono stati recuperati a tassazione con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. La tassa etica evasa. Per gli investigatori della Guardia di finanza la giovane avrebbe totalmente evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dai canoni di abbonamento pagati dai propri follower sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Open.online

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