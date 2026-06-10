Oncologia | Novocure vince il premio Eccellenza dell’Anno a Milano
Una società specializzata in oncologia ha ricevuto il premio Eccellenza dell’Anno a Milano. La premiazione riguarda le innovazioni nel settore e potrebbe avere ripercussioni sulla gestione dei bilanci della sanità pubblica. Sono state sollevate anche questioni sulle barriere normative che rallentano l’accesso a nuovi trattamenti oncologici.
Come influenzerà questo premio la gestione dei bilanci della sanità pubblica?. Quali barriere normative rallentano l'accesso ai nuovi trattamenti oncologici?. Come si trasformerà la ricerca scientifica in pratica clinica quotidiana?. Chi garantirà la sostenibilità economica di queste nuove tecnologie mediche?.? In Breve Cerimonia svoltasi il 19 maggio presso Palazzo Mezzanotte a Milano.. Le Fonti TV raggiunge una community di oltre 10,5 milioni di persone.. Premio assegnato dal comitato scientifico di Le Fonti in Piazza Affari.. Innovazione tecnologica distribuita in circa 125 paesi dalla piattaforma Le Fonti.. Novocure riceve il premio Eccellenza dell’Anno durante la cerimonia del 19 maggio a Palazzo Mezzanotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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