Ligotti vince il premio Professionista dell’Anno a Milano

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ligotti ha ricevuto il premio Professionista dell’Anno a Milano. La decisione del comitato si è basata su criteri tecnici legati all’analisi economica e alla gestione del personale. La valutazione ha considerato le strategie adottate e i risultati ottenuti nel miglioramento delle performance aziendali. Il riconoscimento premia l’efficacia delle soluzioni applicate nel contesto lavorativo. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato ai professionisti del settore.

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? Punti chiave Come può l'analisi economica influenzare direttamente la gestione del personale?. Quali criteri tecnici hanno portato il comitato a premiare Ligotti?. Perché integrare metriche finanziarie e capitale umano ottimizza i costi aziendali?. Come influenzeranno questi nuovi modelli gestionali la redditività delle imprese?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 19 maggio presso la sede di Palazzo Mezzanotte a Milano.. Rete informativa finanziaria con oltre 10,5 milioni di utenti in 125 paesi.. Partecipazione di CEO e top lawyer per discutere leadership e nuove norme.. Modelli gestionali mirano all'ottimizzazione dei costi operativi legati al capitale umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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