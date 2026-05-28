Ligotti vince il premio Professionista dell’Anno a Milano

Notizia in breve

Ligotti ha ricevuto il premio Professionista dell’Anno a Milano. La decisione del comitato si è basata su criteri tecnici legati all’analisi economica e alla gestione del personale. La valutazione ha considerato le strategie adottate e i risultati ottenuti nel miglioramento delle performance aziendali. Il riconoscimento premia l’efficacia delle soluzioni applicate nel contesto lavorativo. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato ai professionisti del settore.