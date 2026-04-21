NBA | Wembanyama vince il premio Difensore dell’anno

Victor Wembanyama ha vinto il premio di Difensore dell’anno NBA. Con questa vittoria, è diventato il più giovane giocatore a ricevere tale riconoscimento e il primo a ottenerlo all’unanimità da parte dei votanti. La decisione è stata annunciata recentemente e conferma la sua presenza tra i protagonisti della stagione in corso. La premiazione rappresenta un importante traguardo per il giovane atleta nel campionato professionistico di basket.

2026-04-21 11:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Victor Wembanyama è stato nominato Difensore dell’anno NBA, diventando il più giovane vincitore della storia e il primo a rivendicare il premio all’unanimità. La stella dei San Antonio Spurs ha ricevuto tutti i 100 voti per il primo posto, sottolineando il suo impatto a soli 22 anni e solo alla sua seconda stagione idonea. “La vera lotta sarebbe stata arrivare a 65 partite”, ha detto Wembanyama. “Ma sono super, super felice di vincere questo premio e davvero super orgoglioso di essere il primo unanime in assoluto.” Wembanyama ha guidato il campionato a blocchi per la seconda stagione consecutiva, chiudendo con 197, contribuendo anche con 66 palle recuperate e 11,5 rimbalzi a partita.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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