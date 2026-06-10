Dopo quasi tre anni, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si è concluso con l’assoluzione dell’unico imputato. Durante il dibattimento, il pubblico ministero aveva evidenziato tracce di DNA e immagini delle telecamere come elementi chiave contro di lui. Tuttavia, in aula, quegli indizi sono stati giudicati insufficienti e non determinanti, portando alla decisione di assolverlo. La pensionata è stata uccisa con 29 coltellate nel garage di un condominio di Rimini.

A quasi tre anni dall’omicidio di Pierina Paganelli, il processo si è concluso con l’assoluzione di Louis Dassilva, unico imputato per il delitto della pensionata uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini. La Corte d’Assise ha stabilito che l’uomo non ha commesso il fatto, smontando un impianto accusatorio costruito esclusivamente su una serie di elementi indiziari ritenuti non sufficienti per arrivare a una condanna. Il caso nasce e si sviluppa all’interno dello stesso stabile in cui vivevano la vittima, i suoi familiari e lo stesso Dassilva. Un intreccio di rapporti personali, rivalità e relazioni extraconiugali che aveva portato la Procura a individuare nel vicino di casa il presunto assassino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio Pierina Paganelli, perché Louis Dassilva è stato assolto: il Dna, l’ombra nelle telecamere e gli indizi crollati in aula

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Omicidio Pierina Paganelli: Louis Dassilva assolto dopo 16 ore di camera di consiglio

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