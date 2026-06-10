Dopo quasi tre anni di indagini, è stata emessa una sentenza di assoluzione per Louis Dassilva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli. L'indagine si era concentrata in un'area ristretta dello stesso stabile, coinvolgendo vicini di casa e rapporti personali, tra segreti e rancori. La corte ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo.

Per quasi tre anni il delitto di Pierina Paganelli è sembrato seguire una traiettoria precisa. Un’indagine concentrata in pochi metri quadrati, all’interno dello stesso stabile, tra vicini di casa, rapporti sentimentali segreti, rancori personali e testimonianze incrociate. Un caso che, sin dall’inizio, ha dato l’impressione di svolgersi in uno spazio chiuso, quasi claustrofobico, dove ogni protagonista della vicenda conosceva perfettamente l’altro. Il teatro della tragedia è il condominio di via del Ciclamino, a Rimini. È qui che la sera del 3 ottobre 2023 la pensionata di 78 anni viene brutalmente assassinata con 29 coltellate mentre rientra da un incontro dei Testimoni di Geova, comunità religiosa alla quale apparteneva da anni insieme a diversi familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Perché Louis Dassilva è stato assolto”. Omicidio Pierina Paganelli, l’analisi dopo la sentenza

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Dassilva assolto per lomicidio di Pierina Paganelli: la lettura della sentenza

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