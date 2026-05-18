Omicidio Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva | ‘Ha detto 288 non ricordo’
Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Durante una requisitoria di oltre sei ore, il pm ha sostenuto che il comportamento dell’imputato ha dimostrato crudeltà e ha evidenziato la presenza di una minorata difesa. Dassilva ha più volte risposto con frasi come “non ricordo” a circa 288 domande. La richiesta di condanna si basa sulle prove raccolte nel corso dell’indagine e sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento.
Il pm: “Crudeltà e minorata difesa sussistono”. Una requisitoria durissima, durata oltre sei ore, e una richiesta chiara alla Corte d’Assise: ergastolo per Louis Dassilva. È questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Daniele Paci nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. Per la Procura, il 35enne senegalese avrebbe agito con lucidità e determinazione, spinto dalla paura che venisse scoperta la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima. “Ha mentito continuamente”: l’accusa del pm contro Dassilva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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