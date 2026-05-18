Omicidio Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva | ‘Ha detto 288 non ricordo’

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Durante una requisitoria di oltre sei ore, il pm ha sostenuto che il comportamento dell’imputato ha dimostrato crudeltà e ha evidenziato la presenza di una minorata difesa. Dassilva ha più volte risposto con frasi come “non ricordo” a circa 288 domande. La richiesta di condanna si basa sulle prove raccolte nel corso dell’indagine e sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento.

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