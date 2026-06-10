Dopo quasi due anni, Louis Dassilva torna libero. La Corte d’Assise di Rimini ha assolto l’unico imputato nel caso di omicidio di Pierina Paganelli, ribaltando la precedente condanna. La decisione è stata accolta con lacrime e applausi da parte dei presenti in aula. Dassilva ha lasciato il tribunale senza essere condannato e senza ulteriori misure restrittive.

La Corte d’Assise di Rimini ribalta uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. L’unico imputato rischiava l’ergastolo. Un verdetto destinato a fare rumore e a riaprire interrogativi su uno dei delitti che più hanno segnato la cronaca italiana degli ultimi anni. Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli ed è tornato immediatamente in libertà. La decisione è arrivata nella notte, poco dopo le2:00 del 10 giugno, dalla Corte d’Assise di Rimini dopo oltre sedici ore di camera di consiglio. Per l’uomo, detenuto dal luglio 2024, la Procura aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Invece, poco dopo le due del mattino, è arrivata la sentenza che ha cambiato completamente il finale di un processo seguito per mesi dall’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto: lacrime e applausi, dopo quasi due anni torna libero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime fuori dal carcere

Notizie e thread social correlati

Omicidio Pierina, Louis Dassilva assolto: lascia il carcere dopo quasi 2 anniLa Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di omicidio, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio.

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime fuori dal carcere: «Ha vinto la giustizia»Nella notte, dopo più di 16 ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina...

Temi più discussi: Omicidio Pierina Paganelli, attesa per la sentenza del processo a Louis Dassilva; 1mattina News 2025/26 - Assolto Louis Dassilva per l'omicidio Paganelli - 10/06/2026 - Video; Louis Dassilva assolto e scarcerato, non ha commesso l'omicidio di Pierina Paganelli: la sentenza; Louis Dassilva è innocente, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 x.com

Omicidio di Pierina Paganelli, sentenza di assoluzione per Louis Dassilva reddit

L'omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto. La Procura farà appelloLouis Dassilva assolto e immediatamente liberato. E' arrivata nel cuore della notte, dopo le 2 e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini la sentenza sull'omicidio di P ... ansa.it

VIDEO| Omicidio Pierina Paganelli, assolto nella notte Louis Dassilva. Il legale: Felici che un innocente sia uscito dal carcereNon ha ucciso lui Pierina Paganelli. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio dell'ex infermiera ... dire.it