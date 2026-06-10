La Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di omicidio, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Dassilva ha lasciato il carcere dopo quasi due anni di detenzione. All’uscita, è stato accolto dall’abbraccio della moglie. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine del processo. Dassilva non dovrà più affrontare il procedimento legale relativo al caso.

La Corte d’Assise di Rimini lo ha dichiarato non colpevole dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. All’uscita dal carcere l’abbraccio con la moglie Valeria “È stata fatta giustizia”. Queste le prime parole di Louis Dassilva dopo essere stato assolto come unico imputato nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La donna, una pensionata, fu uccisa nel garage della propria abitazione a Rimini il 3 ottobre 2023. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise di Rimini ha pronunciato nella notte la sentenza che ha scagionato l’uomo dall’accusa di omicidio, disponendone l’immediata liberazione dal carcere. Dassilva, detenuto dal luglio 2024 e per il quale la Procura aveva chiesto la condanna all’ergastolo, ha lasciato il carcere riminese nelle ore successive alla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Pierina, Louis Dassilva assolto: lascia il carcere dopo quasi 2 anni

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OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LOUIS DASSILVA ASSOLTO esce dal carcere: Ha vinto la giustizia

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Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 x.com

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