Omicidio Pierina Paganelli Louis Dassilva assolto e subito liberato lui | È la rinascita della giustizia - VIDEO

Louis Dassilva, 36 anni, è stato assolto dalla Corte d'Assise di Rimini dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli. La decisione è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio nel cuore della notte. Dassilva è stato immediatamente liberato. Dopo la sentenza, ha commentato la sua felicità, definendo la decisione come “la rinascita della giustizia”.

La sentenza è arrivata nel cuore della notte: dopo 16 ore di camera di consiglio la Corte d'Assise di Rimini ha assolto il 36enne senegalese Louis Dassilva per "non aver commesso il fatto". Per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, di cui era accusato, rischiava l'ergastolo Louis Da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime: «Ha vinto la giustizia»

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Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto e subito liberato: "Ha vinto la giustizia"Un uomo è stato assolto dall'accusa di omicidio e subito liberato dopo il verdetto della corte d'assise di Rimini.

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Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 x.com

Omicidio di Pierina Paganelli, sentenza di assoluzione per Louis Dassilva reddit

Il peso di Garlasco sull’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto per il ragionevole dubbio: Il caso Stasi l’ha fatto emergere chiaramenteL’avvocato di Louis Dassilva, Andrea Guidi: In questa vicenda hanno pesato gli elementi indiziari che non erano adeguati. Dall’altezza del killer a orari e incontri in garage: i punti rimasti oscuri ... ilrestodelcarlino.it

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