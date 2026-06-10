Manuela Bianchi, nuora della vittima, ha dichiarato di avere la coscienza pulita e di aver sempre detto la verità. Dopo che Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, Bianchi ha confermato la sua versione dei fatti senza modifiche. La donna ha espresso questa posizione pubblicamente, mantenendo la sua testimonianza in modo coerente.

Dopo l’assoluzione di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, la nuora della vittima ribadisce la propria versione dei fatti. La Procura di Rimini annuncia il ricorso in appello “La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità”, ha dichiarato Manuela Bianchi dopo essere stata informata dell’esito del processo dal consulente Davide Barzan. La donna ha affermato di prendere atto “con rispetto” della decisione della Corte, ribadendo di aver sempre raccontato i fatti con sincerità e di non essersi mai sottratta alle proprie responsabilità, nonostante le difficoltà e il dolore vissuti in questi anni. La figura di Manuela Bianchi è stata determinante durante le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Pierina, Manuela Bianchi: “La mia coscienza è serena, ho sempre detto la verità”

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Omicidio Pierina: la versione di Manuela Bianchi nel nuovo interrogatorio - Ore 14 del 30/01/2026

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