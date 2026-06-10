La Procura di Rimini ha annunciato che farà appello contro l'assoluzione dell’unico imputato per l’omicidio di una donna di 78 anni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise ha deciso di assolvere l’uomo. L’avvocato difensore ha dichiarato di aver sempre affermato la verità. La sentenza è stata comunicata nei giorni scorsi e ora si attende il nuovo pronunciamento in sede di appello.

La Procura di Rimini farà appello contro la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise, che dopo 16 ore di camera di consiglio ha assolto l'unico indagato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. Per il delitto pluriaggravato contestatogli, il senegalese rischiava l'ergastolo Alle 2:2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Paganelli, la Procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Dassilva, Bianchi: "Sempre detto la verità"

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Omicidio Paganelli, il riesame conferma il carcere a Dassilva - Ore 14 del 02/02/2026

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