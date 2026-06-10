Viareggio, 10 giugno 2026 – Domani, giovedì 11 giugno, sarà il giorno del verdetto per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare imputata per l’ omicidio volontario di Noureddine Mezgui. Un delitto nato dal furto di una borsetta, e consumato in via Coppino a settembre 2024. Dopo una cena con gli amici, salita in auto per tornare a casa, Dal Pino venne raggiunta e derubata dall’uomo, 52enne originario di Casablanca. Con la borsa tra le mani Mezgui si incamminò verso mare, seguito dal Suv condotto dalla donna. In due minuti, ripresi della videocamere della zona, si è consumato l’ omicidio. Col cofano Dal Pino punta Mezgui, e avanza quattro volte contro il suo corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio in via Coppino: il giorno del verdetto. Cinzia Dal Pino rischia l’ergastolo

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