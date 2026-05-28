Omicidio Viareggio chiesto ergastolo per Cinzia Dal Pino investì e uccise marocchino che le aveva rubato la borsetta
Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice accusata di aver investito e ucciso un uomo dopo che quest’ultimo le aveva rubato la borsetta. L’incidente è avvenuto a Viareggio e la richiesta di condanna si basa sull’accusa di omicidio volontario. La donna avrebbe investito il marocchino con l’auto, causando la sua morte. La decisione sulla condanna sarà presa dal giudice in sede di aula.
Il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 67 anni che investì e uccise col suv il marocchino 52enne Noureddine Mezgui senza fissa dimora che le aveva rubato la borsetta entrando nella sua macchina Svolta in merito all'omicidio di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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