Omicidio Viareggio chiesto ergastolo per Cinzia Dal Pino investì e uccise marocchino che le aveva rubato la borsetta

Notizia in breve

Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice accusata di aver investito e ucciso un uomo dopo che quest’ultimo le aveva rubato la borsetta. L’incidente è avvenuto a Viareggio e la richiesta di condanna si basa sull’accusa di omicidio volontario. La donna avrebbe investito il marocchino con l’auto, causando la sua morte. La decisione sulla condanna sarà presa dal giudice in sede di aula.