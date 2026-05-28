Oggi si attende la sentenza nel procedimento contro un’imprenditrice accusata di aver ucciso un uomo con un SUV, dopo un episodio legato a una borsa. L’imputata rischia l’ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato. La vicenda si è verificata a Viareggio nel 2026. La donna è sotto processo per aver travolto l’uomo, che è deceduto in seguito alle ferite riportate.

Viareggio (Lucca), 28 maggio 2026 – È attesa per oggi la sentenza del processo a carico di Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare accusata di omicidio volontario pluriaggravato per la morte di Noureddine Mezgoui. L’uomo che, sorprendendola in auto all’uscita del ristorante di via Coppino, dove la donna aveva cenato con un gruppo di amici, le rubò la borsetta. La notte della tragedia. La stessa auto, un Suv bianco, con cui la Dal Pino inseguì poi Nourredine, per circa duecento metri lungo la stessa strada, e poi lo investì. Avanzando contro di lui per quattro volte. E poi lasciandolo sul marciapiede, dopo essersi ripresa la borsetta, dove l’uomo è stato soccorso da una coppia di passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso per una borsetta, attesa la sentenza per Cinzia Dal Pino. Lo travolse con il Suv, ora rischia l’ergastolo

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