Louis Dassilva è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La decisione è stata comunicata nel corso di un procedimento giudiziario. La corte ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannare Dassilva, e quindi è stato dichiarato non colpevole. La vicenda riguarda un omicidio risalente a diversi anni fa, che ora si conclude con questa sentenza di assoluzione.

Louis Dassilva non è colpevole di avere ucciso Pierina Paganelli. È questo il verdetto arrivato nel cuore della notte, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini: l’unico imputato per l’assassinio, che rischiava l’ergastolo e invece è stato assolto, è stato subito liberato dal carcere, dove si trovava da due anni. Pierina Paganelli (Facebook). L’omicidio e l’avvio delle indagini. Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 accoltellate nell’androne del piano interrato tra il garage e le scale che portano negli appartamenti del condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini. Il corpo di Paganelli fu rinvenuto dalla nuora Manuela Bianchi: nell’immediatezza si pensò all’ex marito, albergatore che però si trovava da mesi in Germania, e la pista venne subito abbandonata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Omicidio di Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Paganelli, assolto Louis Dassilva

Notizie e thread social correlati

Louis Dassilva assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli: “È la rinascita della giustizia”Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di un condominio.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto: “Non ha commesso il fatto”Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato assolto con la motivazione che il fatto non sussiste.

Temi più discussi: Caso Pierina Paganelli, la Corte in camera di consiglio per la sentenza su Dassilva; Omicidio Pierina Paganelli, attesa per la sentenza del processo a Louis Dassilva; Storie italiane 2025/26 - Pierina Paganelli, il giorno della verità: Dassilva colpevole o innocente? - 09/06/2026 - Video; L'omicidio di Pierina Paganelli, la lunga attesa del verdetto per Dassilva.

Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 x.com

L'omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto. 'È la rinascita della giustizia' reddit

Il peso di Garlasco sull’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto per il ragionevole dubbio: Il caso Stasi l’ha fatto emergere chiaramenteL’avvocato di Louis Dassilva, Andrea Guidi: In questa vicenda hanno pesato gli elementi indiziari che non erano adeguati. Dall’altezza del killer a orari e incontri in garage: i punti rimasti oscuri ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime fuori dal carcere: Ha vinto la giustiziaLouis Dassilva assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte, dopo le 2 e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della ... msn.com