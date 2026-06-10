Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di un condominio. La vicenda si è conclusa con un colpo di scena durante la notte, segnando la fine del processo. La giudice ha deciso di assolvere Dassilva, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti per condannarlo. La sentenza ha chiuso il caso, che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Si chiude con un colpo di scena notturno il processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana testimone di Geova uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino. La Corte d’assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha assolto il 36enne senegalese Louis Dassilva, unico imputato per il delitto, disponendone l’immediata liberazione. La sentenza è arrivata dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, nel cuore della notte. All’appello del dispositivo l’aula è esplosa in un boato da parte dei connazionali e dei sostenitori dell’uomo, mentre i figli e i parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Louis Dassilva assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli: “È la rinascita della giustizia”

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Dassilva assolto per lomicidio di Pierina Paganelli: la lettura della sentenza

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