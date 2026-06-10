Omicidio di Pierina Paganelli Dassilva assolto e rimesso in libertà

Da tv2000.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Louis Dassilva, 35 anni, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso un’anziana donna a Rimini lo scorso ottobre. La decisione è arrivata perché il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la sua responsabilità. Dassilva è stato rimesso in libertà. La vittima aveva 78 anni e l’omicidio aveva suscitato grande attenzione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato assolto “per non aver commesso il fatto” Louis Dassilva, il 35enne indagato per l’assassinio dell’anziana Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nell’ottobre del 2023. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

omicidio di pierina paganelli dassilva assolto e rimesso in libert224
© Tv2000.it - Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto e rimesso in libertà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto e rimesso in libertà

Video Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto e rimesso in libertà

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto

Leggi anche: Omicidio di Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

Temi più discussi: Omicidio Pierina Paganelli, attesa per la sentenza del processo a Louis Dassilva; Caso Pierina Paganelli, la Corte in camera di consiglio per la sentenza su Dassilva; L'omicidio di Pierina Paganelli, la lunga attesa del verdetto per Dassilva; Storie italiane 2025/26 - Pierina Paganelli, il giorno della verità: Dassilva colpevole o innocente? - 09/06/2026 - Video.

omicidio di pierina omicidio di pierina paganelliLouis Dassilva assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli: la Procura verso l’AppelloLa Corte d’Assise assolve Louis Dassilva dall’accusa di omicidio: immediata la scarcerazione, ma la Procura di Rimini annuncia Appello dopo il deposito delle motivazioni. notizie.it

omicidio di pierina omicidio di pierina paganelliOmicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva in lacrime: Assolto per non aver commesso il fattoAl Tribunale di Rimini si è deciso il futuro giudiziario di Louis Dassilva: dibattito serrato sulle prove dell'omicidio di Pierina Paganelli. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web