Omicidio di Pierina Paganelli Dassilva assolto e rimesso in libertà
Louis Dassilva, 35 anni, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso un’anziana donna a Rimini lo scorso ottobre. La decisione è arrivata perché il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la sua responsabilità. Dassilva è stato rimesso in libertà. La vittima aveva 78 anni e l’omicidio aveva suscitato grande attenzione locale.
È stato assolto “per non aver commesso il fatto” Louis Dassilva, il 35enne indagato per l’assassinio dell’anziana Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nell’ottobre del 2023. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto e rimesso in libertà
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