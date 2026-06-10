Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto e rimesso in libertà

Notizia in breve

Louis Dassilva, 35 anni, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso un’anziana donna a Rimini lo scorso ottobre. La decisione è arrivata perché il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la sua responsabilità. Dassilva è stato rimesso in libertà. La vittima aveva 78 anni e l’omicidio aveva suscitato grande attenzione locale.