Omaggio alla bellezza | si apre il concorso di eleganza città di San Pellegrino Terme

A San Pellegrino Terme si svolge il concorso di eleganza “Città di San Pellegrino Terme”. L’evento si tiene durante un fine settimana, durante il quale vengono esposte auto e moto d’epoca. Le strade della località sono decorate con facciate liberty e viali alberati, mentre il Grand Hotel si staglia nel paesaggio. La manifestazione richiama appassionati di veicoli storici e visitatori attratti dall’atmosfera e dai dettagli architettonici della zona.

A San Pellegrino Terme c’è un weekend in cui tutto sembra brillare di una luce diversa: le facciate liberty, i viali alberati, il profilo maestoso del Grand Hotel e, soprattutto, il fascino senza tempo di auto e moto che hanno segnato epoche intere. Dal 10 al 12 luglio 2026 torna il concorso d’eleganza “Città di San Pellegrino Terme”, l’appuntamento più atteso del club orobico auto moto d’epoca, un evento che unisce stile, cultura motoristica e piacere del viaggio in un’atmosfera raffinata e sorprendentemente glamour. Anche quest’anno il Concorso conferma la sua unicità nel panorama nazionale: è infatti l’unica manifestazione capace di far dialogare in modo armonico due e quattro ruote, celebrando l’eleganza che ciascun mezzo ha incarnato nella propria epoca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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