Auto d' epoca | ecco la regina del concorso d’eleganza Città di Trieste

L’auto vincitrice del concorso d’eleganza “Città di Trieste” è un’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este Carrozzeria Touring del 1950. La vettura è stata giudicata come la più elegante tra le auto d’epoca presenti alla manifestazione. La cerimonia di premiazione si è svolta nella giornata di oggi, attirando appassionati e operatori del settore. La vettura ha ricevuto il riconoscimento per il suo stato di conservazione e il valore storico.

L'auto regina del concorso “Città di Trieste” è l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este Carrozzeria Touring del 1950. È stata incoronata Best in Show, mentre alla Triumph TR2 è andato il Premio del pubblico, con oltre il 50 per cento dei voti. Si è conclusa ieri in Piazza Unità d’Italia, la sesta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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