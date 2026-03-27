A Viterbo si sta sviluppando una mostra che coinvolge i vagoni della metropolitana di Roma, con immagini di terme e di San Pellegrino in fiore. Le fotografie, visibili sui mezzi pubblici, rappresentano paesaggi e atmosfere legate a queste località. La mostra, a cui partecipano vari autori, viene allestita sui convogli della linea metropolitana romana.

Partita la campagna promozionale della città nel trasporto pubblico della capitale: soffitti d'acqua e sedili in fiore accolgono i cittadini L'atmosfera rilassante delle acque calde o i colori di San Pellegrino in fiore viaggiano adesso sui binari della capitale. Negli ultimi giorni i pendolari romani stanna avendo davanti a se un po' di Viterbo. È partita infatti la campagna pubblicitaria, che durerà un mese, voluta dal Comune per promuovere due anime attrattive del territorio, il prodotto termale e la rassegna di San Pellegrino in fiore. E questo volta, rispetto al passato, la città è realmente protagonista. L'impatto visivo studiato per catturare l'attenzione dei viaggiatori è scenografico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Viterbo si fa bella sulla metro di Roma: terme e San Pellegrino in fiore protagonisti nei vagoni | FOTO

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