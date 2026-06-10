Olocausto invenzione | indagato 52enne suprematista che inneggiava a Hitler e all' odio per gli ebrei
Un uomo di 52 anni, sospettato di appartenere a un gruppo suprematista, è stato indagato per aver diffuso messaggi di odio verso gli ebrei e aver inneggiato a Hitler. I carabinieri del Ros, su incarico della procura di Roma, hanno eseguito le indagini e sequestrato materiale online. L’indagato avrebbe promosso teorie negazioniste e sostenuto l’idea che l’Olocausto fosse un’invenzione. Le autorità continuano le verifiche sul suo operato.
I carabinieri del Ros, su delega della procura di Roma - Dipartimento Antiterrorismo, hanno eseguito, a Pomezia, una perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di un 52enne ritenuto responsabile di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa con l'aggravante di aver diffuso una propaganda che si fonda in parte sulla negazione e sulla minimizzazione in modo grave della Shoah. Lo si apprende da una nota del procuratore capo Francesco Lo Voi. Le attività di indagine, si legge nel comunicato, “avviate dal monitoraggio internet riconducibile all'area suprematista e neonazista presente su vari social media - tra cui quello X -, hanno permesso di individuare l'indagato quale gestore esclusivo di alcuni profili che diffondono tali ideologie”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scrive sui social l'Olocausto è un'invenzione: indagato 52enne a Roma
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