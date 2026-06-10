Olocausto invenzione | indagato 52enne suprematista che inneggiava a Hitler e all' odio per gli ebrei

Notizia in breve

Un uomo di 52 anni, sospettato di appartenere a un gruppo suprematista, è stato indagato per aver diffuso messaggi di odio verso gli ebrei e aver inneggiato a Hitler. I carabinieri del Ros, su incarico della procura di Roma, hanno eseguito le indagini e sequestrato materiale online. L’indagato avrebbe promosso teorie negazioniste e sostenuto l’idea che l’Olocausto fosse un’invenzione. Le autorità continuano le verifiche sul suo operato.