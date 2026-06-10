Un uomo di 52 anni con simpatie neonaziste è stato perquisito dopo aver pubblicato sui social messaggi contenenti minacce e insulti rivolti agli ebrei e al giudaismo, definendoli “satanici e criminali”. Tra i commenti, figurano frasi come “distruggeremo gli ebrei e il giudaismo satanico criminale” e “la crociata finale contro gli ebrei sta arrivando”. Sono state trovate anche affermazioni che invitano all’uso di armi nucleari contro Israele e gli Stati Uniti.

Diffondeva sui social messaggi come “distruggeremo gli ebrei e il giudaismo satanico criminale. Dio è con noi” e “La crociata finale contro gli ebrei sta arrivando” e ancora “Chiunque abbia armi nucleari dovrebbe prendere in considerazione l’idea di lanciarle contro Israele e gli Stati Uniti”. Per questo motivo il Ros dei Carabinieri, su delega della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Antiterrorismo, ha eseguito a Pomezia una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di un 52enne indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa con l’aggravante della diffusione di contenuti fondati anche sulla negazione e sulla grave minimizzazione della Shoah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minacce social: “Distruggeremo gli ebrei”, perquisito 52enne con simpatie neonaziste

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