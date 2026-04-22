Le forze dell’ordine hanno smantellato una rete suprematista coinvolta nella radicalizzazione online di giovani, tra cui un ragazzo di 19 anni messo agli arresti domiciliari. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema che diffonde ideologie di odio e suprematismo bianco attraverso canali digitali, alimentando il rischio di coinvolgimento di minorenni. L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza di gruppi estremisti che sfruttano la web per raggiungere e influenzare i più giovani.

L’ennesimo caso di ragazzini radicalizzati online riaccende l’attenzione sull’esistenza di una rete sempre più fitta di odio, suprematismo bianco e terrorismo. Questa volta a finire agli arresti domiciliari è un 19enne italiano residente a Pavia, accusato di essere il leader di un network online che istigava alla violenza razziale. Nell’operazione, coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura per i minorenni, sono state fatte 15 perquisizioni nelle province di Cagliari, Caserta, Cosenza, Matera, Perugia, Roma, Salerno, Siena, Torino e Viterbo. Nove degli indagati sono minorenni. Il 19enne, secondo chi indaga, è il promotore e l’amministratore di questa rete di estrema destra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Colpire il mondo reale”, smantellata la rete suprematista che radicalizzava all’odio i ragazzini: un 19enne ai domiciliari

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