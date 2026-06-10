Gli agricoltori sono scesi in piazza per protestare contro l'aumento dei prezzi di olio e grano. Il prezzo del grano viene pagato a circa 19 centesimi al chilo, mentre le importazioni estere coprono il deficit di olio italiano. La protesta si concentra sulla percezione di speculazioni sui prezzi e sulle difficoltà del settore agricolo locale. Non sono state annunciate azioni specifiche o richieste ufficiali.

Perché il grano viene pagato solo 19 centesimi al chilo?. Come fanno le importazioni estere a coprire il deficit dell'olio italiano?. Quali sostanze vietate in Europa arrivano nei nostri cereali importati?. Come può la risonanza magnetica garantire l'origine dell'olio extravergine?.? In Breve Grano pagato 19 centesimi al chilo contro 3 euro per il pane venduto.. Importazioni olio 545 milioni di litri superano la produzione nazionale di 234 milioni.. Richiesta stop cereali canadesi trattati con glifosate per tutelare la salute pubblica.. Proposta uso risonanze magnetiche per tracciare l'origine dell'olio extravergine importato.. Coldiretti scende in piazza a Firenze per denunciare la crisi di olio e grano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olio e grano: agricoltori in piazza contro la speculazione dei prezzi

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