L’assessore allo sport ha annunciato che le Olimpiadi si terranno a Napoli, affermando che il progetto è già avviato e che non si fermerà. Ha dichiarato che il lavoro è in corso e che l’obiettivo è portare l’evento nella città. Nessun dettaglio sui tempi o sui passaggi successivi è stato fornito. L’annuncio è stato dato senza indicazioni ufficiali o comunicazioni ufficiali.

«Porteremo le Olimpiadi a Napoli, ce la faremo. Stiamo già lavorando», Emanuela Ferrante, assessore napoletano allo sport, lancia la notizia d’improvviso, nel bel mezzo di un’intervista, cattivella, sulle difficoltà degli impianti sportivi napoletani, quasi a voler deviare il discorso su una strada più serena. E riesce nell'intento. La questione diventa il fulcro della chiacchierata. Ma come?, non si trattava solo di un’idea lanciata per sondare il terreno? Evidentemente no: «Nel 2036 Napoli, insieme a Roma sarà sicuramente oggetto di un progetto per portare effettivamente le Olimpiadi in città - Ferrante si fa seria e chiarisce i contorni - abbiamo già avuto, con il sindaco Manfredi, un incontro con il presidente del Coni, Buonfiglio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Olimpiadi a Napoli, l'assessore Ferrante: «Si faranno, progetto già partito. Non ci fermeremo»

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