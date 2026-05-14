Riecco la Flotilla i compagni stavolta salpano dalla Turchia Non ci fermeremo… Sì come le altre volte

Da secoloditalia.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flotilla è tornata a salpare dalla Turchia, con i membri che hanno ripreso le operazioni dopo un lungo periodo di inattività. A Marmaris, gli attivisti si sono riuniti sul porto, circondati da bandiere e telecamere, mentre trasmettevano in diretta sui social. Sono stati fotografati mentre si preparavano a partire, con i loro messaggi di solidarietà rivolti a Gaza. La scena si è svolta con il consueto rituale di comunicazione, simile a quello delle precedenti spedizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Marmaris mancava solo la musica lounge del villaggio vacanze. Per il resto c’era tutto: bandiere, telecamere, dirette Telegram, attivisti in posa sul ponte e il rituale comunicativo ormai rodato dei marineros pro- Gaza. Cinquantquattro imbarcazioni annunciate, circa cinquecento partecipanti da quarantacinque Paesi, destinazione Striscia. La “Flotilla Brancaleone”, autoproclamatasi invincibile, è pronta a salpare. “ Non ci fermeremo ”, il grido grillino prima dell’imbarco. La sinistra pronta a salpare. L’organizzazione parla di “missione umanitaria”. I social già preparano il racconto epico della traversata. E la sinistra italiana che fa? Puntuale, sale a bordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

riecco la flotilla i compagni stavolta salpano dalla turchia non ci fermeremo8230 s236 come le altre volte
© Secoloditalia.it - Riecco la Flotilla, i compagni stavolta salpano dalla Turchia. “Non ci fermeremo”… Sì, come le altre volte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La Flotilla riparte: decine di barche salpano dalla Turchia. Avila: “In Israele abbiamo subito ogni sorta di abusi”

Flotilla verso Gaza, 25 barche a Siracusa. Si attendono le altre dalla SpagnaSono circa 25 le imbarcazioni che si trovano al momento ormeggiate al porto Xiphonia di Augusta, nel Siracusano, che faranno parte della Global Sumud...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web