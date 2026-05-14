Riecco la Flotilla i compagni stavolta salpano dalla Turchia Non ci fermeremo… Sì come le altre volte

La Flotilla è tornata a salpare dalla Turchia, con i membri che hanno ripreso le operazioni dopo un lungo periodo di inattività. A Marmaris, gli attivisti si sono riuniti sul porto, circondati da bandiere e telecamere, mentre trasmettevano in diretta sui social. Sono stati fotografati mentre si preparavano a partire, con i loro messaggi di solidarietà rivolti a Gaza. La scena si è svolta con il consueto rituale di comunicazione, simile a quello delle precedenti spedizioni.

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