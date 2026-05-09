Nuovo stadio Neri progetto in bilico L' assessore ammette | Ci sono criticità Se servirà scatterà il piano B
Il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri di Rimini si trova in una posizione incerta. Durante una riunione in commissione consiliare, l’assessore allo Sport ha dichiarato che sono state riscontrate alcune criticità nelle analisi tecniche sul progetto. Ha inoltre spiegato che, qualora queste problematiche non trovassero soluzione, verrà attivato un piano alternativo. La situazione rimane in fase di valutazione e decisione.
Il futuro del nuovo stadio di Rimini è appeso a un filo. A confermarlo è l’assessore allo Sport Michele Lari, che interviene sul progetto del nuovo Romeo Neri in commissione consiliare ammettendo l’esistenza di alcune criticità emerse durante le valutazioni tecniche in corso. Un quadro che spinge.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Rocca (Lazio) su gestione rifiuti: Anni precedenti ci sono state criticità, nuovo piano le risolve – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "L'obiettivo è di chiudere il ciclo e fare in modo che non ci siano più viaggi della disperazione che...
"Prezzi triplicati" con il nuovo piano sosta. L'assessore: "Valuteremo se estendere le tariffe agevolate"Con l'avvio della modifica delle zone tariffarie, per chi parcheggia in centro sono lievitati i costi.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Rimini, Il nuovo stadio Neri rischia di saltare. I forti dubbi dell’assessore Lari; CALCIO: Femminile Rimini, nasce il nuovo corso; Il nuovo stadio di Arezzo domani al via. Campo più vicino alla tribuna; Il Comune spinge sulla Gaiofana: Presto riprenderanno i lavori.
L’ok al nuovo stadio, il progetto va definitivamente in goal in Consiglio ComunaleArezzo, 2 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale è andato definitivamente in goal per il progetto di riqualificazione dello stadio, già dichiarato di interesse pubblico dall’aula il 30 gennaio 2025. A ... lanazione.it
Progetto del nuovo stadio, l’incontro: Va valutato l’impatto per la cittàLa biblioteca cittadina ieri sera ha faticato a contenere le persone che hanno voluto seguire dal vivo l’incontro Il Sinigaglia che vogliamo, proposto ... espansionetv.it
Bologna, tutti cedibili tranne Italiano. Saputo pronto a investire 30 milioni sul nuovo stadio x.com
Rimini, Il nuovo stadio Neri rischia di saltare. I forti dubbi dell’assessore Lari facebook
Costruzioni Bordignon: il nuovo stadio di Venezia sta iniziando a prendere forma. Gli Arancianeroverdi giocheranno un'altra stagione nella loro attuale casa prima che il nuovo impianto apra nell'estate del 2027 reddit