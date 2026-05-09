Nuovo stadio Neri progetto in bilico L' assessore ammette | Ci sono criticità Se servirà scatterà il piano B

Il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri di Rimini si trova in una posizione incerta. Durante una riunione in commissione consiliare, l’assessore allo Sport ha dichiarato che sono state riscontrate alcune criticità nelle analisi tecniche sul progetto. Ha inoltre spiegato che, qualora queste problematiche non trovassero soluzione, verrà attivato un piano alternativo. La situazione rimane in fase di valutazione e decisione.

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