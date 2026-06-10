Off Campus ha creato una colonna sonora per la serie TV disponibile su Spotify. La playlist ha contribuito a far riscoprire brani musicali poco noti ai giovani, riproponendoli come parte della colonna sonora. La scelta musicale ha portato a una maggiore visibilità e popolarità di alcuni pezzi, tipica di prodotti di successo nel settore cinematografico e televisivo.

Off Campus ha riscritto le regole del gioco, anche in campo musicale. La colonna sonora della serie TV, disponibile su Spotify, ha fatto quello che fanno tutti i prodotti cinematografici di successo: ridare visibilità e popolarità a brani che i più giovani non conoscevano. E l’operazione è riuscita perfettamente, perché le canzoni che accompagnano la serie – ancora nella top 5 di Amazon Prime e tratta dal bestseller di Elle Kennedy The Deal – collezionano migliaia di streaming ogni giorno. Una varietà di generi, dal pop al rock in linea con le scene. Il team che ha curato la colonna sonora di Off Campus conta personalità del calibro di Alana de Fonseca, Keegan DeWitt e della loro collega Amanda Thomas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Off Campus, la colonna sonora che sa di #throwback

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Off Campus: la serie che rende irresistibile il rispetto

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