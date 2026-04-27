Musica e diritti Davide Vinciprova premiato per This is dad colonna sonora della omonima serie animata che racconta l' uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari
Davide Vinciprova ha ricevuto un premio per la colonna sonora dell’album “This is Dad”, che accompagna la serie animata omonima. La serie si basa su un libro e affronta temi legati all’uguaglianza tra genitori e alla protezione delle relazioni familiari. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione di un evento dedicato alla musica e ai diritti, evidenziando il legame tra arte e questioni sociali.
Un riconoscimento importante, capace di unire arte e impegno sociale. Davide Vinciprova è stato premiato per il suo album “This is Dad”, colonna sonora dell’omonima serie animata tratta dal libro che affronta con sensibilità e profondità i temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Leggi anche: “This is dad” di Davide Vinciprova premiato come colonna sonora della omonima serie animata che racconta l'importanza della tutela delle relazioni familiari
"un gol per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari" del presidente del mcf e ambasciatore davide vinciprovaUn messaggio forte e simbolico attraverserà i campi dei principali campionati professionistici italiani nel prossimo turno.
Una raccolta di contenuti
Musica e diritti. Davide Vinciprova premiato per This is Dad che racconta l’importanza dell’uguaglianza genitoriale.Un riconoscimento importante, capace di unire arte e impegno sociale. Davide Vinciprova è stato premiato per il suo album This is Dad, colonna sonora dell’omonima serie animata tratta dal libro che ... vivienna.it
This is Dad. Il primo album di Davide Vinciprova è pronto a conquistare il pubblico globale.Un progetto musicale ambizioso, tra successo virale e riflessione sociale, che segna una svolta nella carriera dell’artista. Sono bastati pochi giorni al brano Buenas noches per trasformarsi in uno ... vivienna.it