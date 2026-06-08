Il film “Odissea” di Christopher Nolan è il primo nella storia del cinema ad essere stato girato interamente in formato IMAX. L’uscita nelle sale è prevista per il 17 luglio.

Christopher Nolan non smette mai di alzare l’asticella ed Odissea, il suo adattamento cinematografico del poema omerico in arrivo nelle sale il 17 luglio, è ufficialmente il primo film nella storia del cinema ad essere girato interamente in formato IMAX. Un primato tecnico che il regista britannico ha voluto celebrare in modo singolare: con un secchiello per popcorn a forma di telecamera IMAX, già disponibile sullo store ufficiale della catena. Non è solo un gadget per collezionisti, visto che quel secchiello rappresenta la sfida tecnologica più ambiziosa mai affrontata da Nolan, un cineasta che ha fatto della pellicola e dei formati analogici la sua bandiera in un’era dominata dal digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Odissea, il secchiello dei popcorn sta facendo impazzire i fan di Christopher Nolan (e non è difficile capire perché)

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