Oceania | il live-action Disney si mostra in un trailer che sa già di magia e oceano

Notizia in breve

Un trailer di un adattamento live-action ambientato in Oceania mostra scene di un mondo sottomarino ricco di coralli e creature marine. Le immagini rivelano personaggi che navigano tra le onde e ambientazioni tropicali, con effetti visivi che evidenziano il mare e la vegetazione. La clip dura circa due minuti e presenta musica coinvolgente. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast.