Oceania | il live-action Disney si mostra in un trailer che sa già di magia e oceano
Un trailer di un adattamento live-action ambientato in Oceania mostra scene di un mondo sottomarino ricco di coralli e creature marine. Le immagini rivelano personaggi che navigano tra le onde e ambientazioni tropicali, con effetti visivi che evidenziano il mare e la vegetazione. La clip dura circa due minuti e presenta musica coinvolgente. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast.
Il travolgente viaggio oltre la barriera corallina sta per prendere vita: l’attesissimo adattamento live-action Disney di Oceania arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 agosto 2026. Nella giornata odierna è stato diffuso il nuovo trailer. Questa nuova e imponente produzione cinematografica vedrà il debutto della giovanissima Catherine Laga?aia nei panni dell’iconica eroina Vaiana, affiancata da una superstar assoluta come Dwayne Johnson, pronto a riprendere in carne e ossa il ruolo del carismatico semidio mutaforma Maui. Dietro la macchina da presa troviamo il regista Thomas Kail, già vincitore di un Emmy e di un Tony Award per il fenomeno globale Hamilton. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
OCEANIA - Reaction al TRAILER del LIVE ACTION con Slab
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