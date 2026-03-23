Johnson, che torna a vestire i panni (e i tatuaggi) del semidio Maui, ha accompagnato il lancio del filmato con un messaggio entusiasta. Il trailer offre uno sguardo mozzafiato sulla trasposizione realistica degli oceani e delle creature mitologiche che hanno reso celebre la versione animata, promettendo un’esperienza visiva che punta a ridefinire gli standard dei remake della Casa del Topo. Al centro della scena, accanto a un Maui che sembra uscito direttamente dal film originale per fisicità e carisma, troviamo la giovane Catherine Laga’aia, scelta per interpretare il ruolo della protagonista Oceania. La produzione del film ha puntato molto sulla fedeltà alle radici polinesiane, coinvolgendo nuovamente nomi chiave del successo originale come Lin-Manuel Miranda per la parte musicale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oceania, Dwayne Johnson svela il trailer ufficiale della versione live-action

Articoli correlati

‘Spider Noir’: svelato il trailer della serie live-action con Nicolas CagePrime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale e la data di uscita di Spider Noir, la nuova straordinaria serie con Nicolas Cage nel suo primo...

Leggi anche: Scooby-Doo: Svelato il cast ufficiale della serie live-action di Netflix

Altri aggiornamenti su Dwayne Johnson

Jumanji 3: Dwayne Johnson svela l'Easter Egg omaggio a Robin WilliamsL'ex star del wrestling e protagonista di The Smashing Machine ha svelato la citazione legata al celebre protagonista del primo film anni '90. Dwayne Johnson tornerà presto con il terzo film del ... movieplayer.it

Oceania, Dwayne Johnson conferma la fine delle riprese: quando uscirà al cinema?Sono terminate tutte le riprese del remake dal vero di Oceania, dove Dwayne Johnson interpreta Maui anche in carne e ossa (dopo averlo doppiato nell'animazione). Lo stesso Dwayne ha dato la notizia, ... comingsoon.it