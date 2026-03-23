La magia dell’oceano sta per tornare sul grande schermo in una veste completamente nuova e realistica. Disney Italia ha rilasciato ufficialmente il trailer italiano (subito dopo quello in versione originale) dell’atteso adattamento live-action di Oceania, confermando che la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026. Il film vedrà il debutto della giovane Catherine Laga?aia nel ruolo dell’iconica protagonista Vaiana, affiancata da un ritorno d’eccezione: Dwayne Johnson, che riprende i panni del carismatico semidio Maui dopo avergli prestato la voce nel classico d’animazione originale. Il trailer offre uno... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oceania, il live-action Disney ha una data: trailer e poster svelano il ritorno di Maui e Vaiana

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