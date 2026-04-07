Dopo le festività pasquali, molte persone si trovano con ancora a disposizione dolci e cioccolato, come uova aperte, colombe e confetti. Questa situazione può portare a picchi di glicemia, gonfiore e cali di energia. È comune che, al termine delle festività, si manifestino questi effetti sul corpo. Le scorte di dolci rimaste spesso vengono consumate anche nei giorni successivi, prolungando eventuali sensazioni di disagio.

I l lunedì di Pasquetta è già passato e sul tavolo ci sono ancora tre uova di cioccolato aperte, mezza colomba e una ciotola di confetti. Capita. Capita a tutti, ogni anno, puntualmente. Il problema non è aver mangiato troppo cioccolato: è capire cosa sta succedendo al corpo adesso e come aiutarlo a tornare in equilibrio con una dieta dopo Pasqua, senza trasformare i giorni successivi in una penitenza. Detox: le buone abitudini che aiutano (davvero) a depurare l’organismo. guarda le foto Cosa succede davvero al corpo dopo troppo cioccolato. Il cioccolato, soprattutto quello al latte delle uova di Pasqua, è ricco di zuccheri semplici. Quando... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Troppo cioccolato a Pasqua? Capita a tutti. Picchi glicemici, gonfiore, cali di energia: ecco cosa sta succedendo al tuo corpo in queste ore e cosa fare per tornare a stare bene

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Uova di Pasqua da consumare Preparate questo CIAMBELLONE è troppo buono e sofficissimo! Ps: Ma ricordatevi che potete congelare il cioccolato avanzato, per averlo sempre a disposizione. Stampo 24cm: 3 Uova 190 g Zucchero 300 g Farina 00 1 bust - facebook.com facebook