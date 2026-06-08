fisco in arrivo oltre 2 milioni di lettere

Oltre 2 milioni di lettere saranno inviate ai contribuenti italiani, dopo le verifiche sulle imposte per il 2025. Sono stati scoperti più di 200.000 cittadini che non hanno rispettato gli obblighi fiscali. L'obiettivo dell'Erario è recuperare le somme dovute e invitare i contribuenti a regolarizzare la propria posizione fiscale.

Tempesta in arrivo per i contribuenti a non essere in regola con il Fisco: le verifiche effettuate sulle imposte per l'anno 2025 hanno permesso di stanare più di 200mila cittadini inadempienti, su cui l'Erario spera di riuscire a monetizzare invitandoli a mettersi in regola. Ecco perché sono pronte a partire le circa 2,4 milioni di lettere di compliance annunciate per il 2026, vale a dire quelle comunicazioni bonarie tramite le quali l'Agenzia delle Entrate segnala anomalie o incongruenze nelle dichiarazioni fiscali, invitando il presunto evasore a correggere gli errori: non si tratta ancora di accertamenti formali o cartelle esattoriali, ma di strumenti di adesione spontanea per regolarizzare la propria posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Controlli fiscali: in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance dallAgenzia delle Entrate

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