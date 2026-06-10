Alla Asl Toscana Sud Est, 40 smart glasses donati da Luxottica vengono utilizzati dagli infermieri di famiglia e comunità durante le visite a domicilio. Gli occhiali consentono di collegarsi in tempo reale con medici e specialisti, permettendo all’infermiere di chiamare lo specialista senza spostarsi o fare attese. Questi dispositivi sono stati consegnati recentemente e sono destinati a migliorare la comunicazione durante le visite domiciliari.

AREZZO – Altro che occhiali per vedere meglio il televideo. Alla Asl Toscana Sud Est sono arrivati 40 smart glasses donati da Luxottica e destinati agli infermieri di famiglia e comunità, che potranno usarli durante le visite a domicilio per collegarsi in tempo reale con medici e specialisti. Tradotto: se il paziente è anziano, vive in una zona periferica o ha difficoltà a spostarsi, sarà la sanità a fare un passo verso casa sua, evitando viaggi inutili e alleggerendo anche gli accessi agli ospedali. Il progetto, battezzato “Nursing Smart Care”, punta a rafforzare l’assistenza territoriale attraverso teleconsulti e supporto a distanza. I dispositivi permetteranno infatti di trasmettere immagini e video durante le visite domiciliari, consentendo agli specialisti di seguire il caso senza costringere il paziente a spostarsi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Occhiali intelligenti alla Asl: «Ora l’infermiere arriva a casa e chiama lo specialista senza farvi fare il pellegrinaggio»

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Occhiali smart MT3: rivoluzione AI o semplice accessorio

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